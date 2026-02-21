Despliegan operativo tras robo de 3 millones en La Rioja: vecinos preocupados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La tranquilidad del barrio Héroes de Malvinas se vio interrumpida por un grave hecho delictivo. Según informes policiales, delincuentes ingresaron a un domicilio en la intersección de Mario G. Pacheco y Palmar del Colón aprovechando que sus moradores no estaban presentes durante la mañana y primeras horas de la tarde.

El propietario, de 61 años, salió de su casa alrededor de las 8:30 y al regresar cerca de las 14:15, encontró la puerta trasera forzada. Los delincuentes revisaron toda la propiedad y lograron violentar una caja fuerte, de donde sustrajeron 3 millones de pesos en efectivo y un reloj Citizen dorado. Tras el robo, los autores se dieron a la fuga sin ser vistos por los vecinos.

La División Robo y Hurto se encuentra a cargo de la investigación, realizando el relevamiento de pruebas para identificar a los responsables del ilícito, que ha sido caratulado como «Robo» según el Código Penal.