Despliegan operativo tras robo de 3 millones en La Rioja: vecinos preocupados

Delincuentes asaltaron una vivienda en el barrio Héroes de Malvinas, robando 3 millones de pesos y un reloj. La policía investiga el caso para dar con los responsables.

La tranquilidad del barrio Héroes de Malvinas se vio interrumpida por un grave hecho delictivo. Según informes policiales, delincuentes ingresaron a un domicilio en la intersección de Mario G. Pacheco y Palmar del Colón aprovechando que sus moradores no estaban presentes durante la mañana y primeras horas de la tarde.

El propietario, de 61 años, salió de su casa alrededor de las 8:30 y al regresar cerca de las 14:15, encontró la puerta trasera forzada. Los delincuentes revisaron toda la propiedad y lograron violentar una caja fuerte, de donde sustrajeron 3 millones de pesos en efectivo y un reloj Citizen dorado. Tras el robo, los autores se dieron a la fuga sin ser vistos por los vecinos.

La División Robo y Hurto se encuentra a cargo de la investigación, realizando el relevamiento de pruebas para identificar a los responsables del ilícito, que ha sido caratulado como «Robo» según el Código Penal.

