Femicidio de Susana: el acusado elige el silencio en su declaración ante el tribunal
Femicidio de Susana: el acusado elige el silencio en su declaración ante el tribunal

En el juicio por el femicidio de Susana, el imputado no declaró y testigos policiales relataron cómo se descubrió el cuerpo tras una denuncia. La investigación avanza con pruebas clave.

En el juicio por el femicidio de Susana, el imputado optó por no declarar ante el Tribunal. Durante la jornada, los Dres. Rafael López y José Oliveros Icazzati, del Ministerio Público Fiscal, continuaron presentando pruebas mientras efectivos policiales ofrecieron testimonios sobre sus intervenciones iniciales en el caso.

Una oficial Sub Inspectora, parte de la Oficina de Violencia de Género en el momento de los hechos, relató cómo un hombre se presentó para denunciar que su amigo había confesado haber asesinado a una mujer. Este denunciante había indicado que el acusado le contó sobre el crimen horas después de haber estado con la víctima, llevando a formalizar la denuncia ante la policía.

Los efectivos de la Comisaría Cuarta se dirigieron al domicilio indicado, donde encontraron el cuerpo sin vida de Susana en el patio. Al momento de ingresar, también hallaron una pileta tipo Pelopincho y manchas de sangre en el suelo. A lo largo de las declaraciones, se detallaron las tareas de preservación de la escena y el hallazgo de un cuchillo cercano al cuerpo, que se incorporó a la causa para su análisis.

