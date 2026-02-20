Motociclista sufre fractura en brazo tras choque en la capital riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un motociclista sufrió heridas de consideración tras caerse de su vehículo en la esquina de Teniente Cigorraga y Rivadavia, en la capital riojana. El accidente ocurrió cuando el hombre intentó esquivar pozos en la calzada, pero perdió el control y cayó al asfalto, resultando en una fractura en su brazo.

El personal sanitario asistió de urgencia al herido, quien fue trasladado al hospital local para recibir tratamiento adecuado. Las autoridades policiales están investigando el incidente para establecer responsabilidades, mientras que se advierte sobre el peligro que representa el estado del pavimento en la zona.

La policía instó a la comunidad a extremar las medidas de seguridad al transitar por el área afectada. Durante el incidente, el tránsito experimentó interrupciones breves, lo que pone de relieve la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura vial de la ciudad.