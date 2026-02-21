Detenido un hombre por estafa al comprar una camioneta en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de La Rioja se encuentra alerta tras la detención de un hombre involucrado en un caso de estafa relacionado con la compra de una camioneta. Un vecino del departamento Juan Facundo Quiroga denunció haber sido víctima de un engaño al adquirir una Volkswagen Amarok 4x4 modelo 2025.

El denunciante relató que un individuo le pidió comprar el vehículo con la promesa de pagar en cuotas, pero nunca cumplió con el compromiso, lo que llevó a la apertura de una investigación ante los reclamos del propietario original. La rápida actuación de la policía de Chepes, en conjunto con fuerzas de San Luis, permitió localizar la camioneta y detener al sospechoso en territorio puntano.

Las autoridades informaron que, en los próximos días, una comisión policial se trasladará para devolver el vehículo a su legítimo dueño. Mientras tanto, la causa judicial por estafa continúa avanzando, lo que ha suscitado un debate sobre la necesidad de una mayor regulación en las transacciones de este tipo.