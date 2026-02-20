Viernes, 20 de Febrero 2026
Accidente de motos en Olta: un herido y un detenido tras el siniestro
Accidente de motos en Olta: un herido y un detenido tras el siniestro

Un choque de motocicletas en Olta dejó a un conductor con heridas en el rostro y a otro demorado preventivamente. Ninguno usaba casco, resaltando la necesidad de mejorar la seguridad vial en la comunidad.

Un accidente de motocicletas en Olta dejó un herido y un conductor demorado. Este jueves, dos motocicletas chocaron lateralmente, provocando que ambos conductores cayeran al asfalto. Uno de ellos resultó con heridas visibles en el rostro y fue traslado primero al hospital local y luego al Hospital Enrique Vera Barros en la capital para recibir atención adecuada.

Ambos motociclistas no usaban casco al momento del accidente, lo que resalta la importancia de la seguridad vial. Las autoridades realizaron tareas de resguardo y documentación del siniestro. Por orden de la jueza de Instrucción, el conductor que resultó ileso quedó demorado de manera preventiva mientras se espera el informe médico sobre las lesiones del otro involucrado.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de fomentar la educación vial y el uso de elementos de seguridad, como el casco, para prevenir accidentes graves en el futuro.

TL;DR

