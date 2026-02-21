Sábado, 21 de Febrero 2026
Baches en Teniente Cigorraga y Rivadavia: un motociclista se fractura tras accidente
Baches en Teniente Cigorraga y Rivadavia: un motociclista se fractura tras accidente

Un motociclista sufrió una fractura en su brazo tras caer al intentar esquivar pozos en la esquina de Teniente Cigorraga y Rivadavia. La policía investiga el incidente.

Un motociclista sufrió heridas graves tras un accidente en la capital riojana, específicamente en la intersección de Teniente Cigorraga y Rivadavia. El incidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar los pozos en la calzada, pero perdió el control de su moto y cayó al asfalto.

Como resultado de la caída, el hombre presentó una fractura en el brazo y fue asistido de urgencia por personal sanitario, siendo trasladado al hospital local para recibir tratamiento adecuado. Las fuentes policiales informaron que se están realizando pericias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

Adicionalmente, la policía advirtió sobre el riesgo que representa el estado del pavimento en la zona y solicitó a los conductores que extremen las medidas de seguridad al transitar por el área. Durante la atención del herido, el tránsito en el sector se vio interrumpido por algunos minutos.

