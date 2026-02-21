Baches en Teniente Cigorraga y Rivadavia: un motociclista se fractura tras accidente

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un motociclista sufrió heridas graves tras un accidente en la capital riojana, específicamente en la intersección de Teniente Cigorraga y Rivadavia. El incidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar los pozos en la calzada, pero perdió el control de su moto y cayó al asfalto.

Como resultado de la caída, el hombre presentó una fractura en el brazo y fue asistido de urgencia por personal sanitario, siendo trasladado al hospital local para recibir tratamiento adecuado. Las fuentes policiales informaron que se están realizando pericias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

Adicionalmente, la policía advirtió sobre el riesgo que representa el estado del pavimento en la zona y solicitó a los conductores que extremen las medidas de seguridad al transitar por el área. Durante la atención del herido, el tránsito en el sector se vio interrumpido por algunos minutos.