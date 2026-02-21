Detenido en Catamarca: un riojano buscado por estafa enfrenta la justicia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 44 años, apellidado Guerrero, fue detenido en el departamento Belén, Catamarca, por contar con un pedido de captura vigente relacionado con un supuesto delito de estafa. El arresto se llevó a cabo en la Ruta Nacional 40, cerca del kilómetro 4.064, en la localidad de Londres.

Durante un control de rutina, efectivos de la Comisaría Departamental Belén y del Grupo de Infantería identificaron a los ocupantes de un automóvil Chevrolet Astra GL. Al consultar el sistema policial, se confirmó que Guerrero tenía un requerimiento judicial emitido por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de La Rioja.

Tras su detención, Guerrero fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. El vehículo en el que viajaba quedó secuestrado para las actuaciones pertinentes. Este operativo resalta la colaboración entre fuerzas de seguridad de distintas provincias en la lucha contra la criminalidad y la actividad del sistema judicial ante delitos como la estafa.