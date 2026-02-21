Sábado, 21 de Febrero 2026
Detenido en Catamarca: un riojano buscado por estafa enfrenta la justicia
Detenido en Catamarca: un riojano buscado por estafa enfrenta la justicia

Un hombre de 44 años fue detenido en Catamarca por un pedido de captura por estafa, emitido por un juzgado de La Rioja. La colaboración policial entre provincias demuestra un compromiso en la lucha contra la criminalidad.

Un hombre de 44 años, apellidado Guerrero, fue detenido en el departamento Belén, Catamarca, por contar con un pedido de captura vigente relacionado con un supuesto delito de estafa. El arresto se llevó a cabo en la Ruta Nacional 40, cerca del kilómetro 4.064, en la localidad de Londres.

Durante un control de rutina, efectivos de la Comisaría Departamental Belén y del Grupo de Infantería identificaron a los ocupantes de un automóvil Chevrolet Astra GL. Al consultar el sistema policial, se confirmó que Guerrero tenía un requerimiento judicial emitido por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de La Rioja.

Tras su detención, Guerrero fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. El vehículo en el que viajaba quedó secuestrado para las actuaciones pertinentes. Este operativo resalta la colaboración entre fuerzas de seguridad de distintas provincias en la lucha contra la criminalidad y la actividad del sistema judicial ante delitos como la estafa.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

