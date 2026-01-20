Accidente en Chamical: colisión entre auto y camión deja daños en barrio Argentino

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del lunes 19 de enero de 2026, en calle Mendoza, entre Falucho y avenida Facundo Quiroga, en el barrio Argentino de Chamical. El incidente involucró un automóvil y un camión, resultando en la asistencia de la conductora del vehículo menor.

La conductora, Melina Ailén Flores, de 34 años, perdió el control de su Volkswagen Gol Trend y chocó contra un camión Ford Cargo estacionado. Fue atendida en el lugar por personal de emergencias médicas, quienes la trasladaron al hospital local debido a su estado somnoliento. Desde el hospital se confirmó que no presenta lesiones graves, aunque se realizarán estudios toxicológicos.

El camión, perteneciente a una empresa de cargas refrigeradas con destino a Buenos Aires, era conducido por Raúl Alberto Luna, de 46 años, quien resultó ileso. La División Accidentes Viales llevó a cabo las actuaciones necesarias y la situación fue derivada a la autoridad judicial, que ordenó la liberación del camión y el traslado del automóvil a la base policial.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente, subrayando la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región.