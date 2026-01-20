Martes, 20 de Enero 2026
Accidente en Chamical: colisión entre auto y camión deja daños en barrio Argentino
Accidente en Chamical: colisión entre auto y camión deja daños en barrio Argentino

Un accidente de tránsito en Chamical dejó a una conductora de 34 años en estado de somnolencia. La investigación continúa para determinar las causas del siniestro.

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del lunes 19 de enero de 2026, en calle Mendoza, entre Falucho y avenida Facundo Quiroga, en el barrio Argentino de Chamical. El incidente involucró un automóvil y un camión, resultando en la asistencia de la conductora del vehículo menor.

La conductora, Melina Ailén Flores, de 34 años, perdió el control de su Volkswagen Gol Trend y chocó contra un camión Ford Cargo estacionado. Fue atendida en el lugar por personal de emergencias médicas, quienes la trasladaron al hospital local debido a su estado somnoliento. Desde el hospital se confirmó que no presenta lesiones graves, aunque se realizarán estudios toxicológicos.

El camión, perteneciente a una empresa de cargas refrigeradas con destino a Buenos Aires, era conducido por Raúl Alberto Luna, de 46 años, quien resultó ileso. La División Accidentes Viales llevó a cabo las actuaciones necesarias y la situación fue derivada a la autoridad judicial, que ordenó la liberación del camión y el traslado del automóvil a la base policial.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente, subrayando la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región.

TL;DR

