Accidente en Chamical provoca alarma entre los vecinos tras el vuelco de un automóvil

Un accidente automovilístico en Chamical dejó como saldo un herido. El hecho ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Corsa, que se desplazaba de Sur a Norte, perdió el control y volcó tras un aparente derrape hacia la banquina. El conductor, Ricardo Nicolás Zárate, de 21 años, fue trasladado a un nosocomio local para recibir atención médica, aunque aún se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El personal de emergencias médicas, liderado por el enfermero Moreno, actuó rápidamente en el lugar. Además, la División Accidentes Viales de la Unidad Regional Quinta, bajo la dirección del Comisario Inspector Silvio Díaz, también estuvo presente para realizar tareas de ordenamiento del tránsito y asegurar la zona hasta la llegada del auxilio mecánico para retirar el vehículo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del accidente y determinar la realización de la prueba de alcoholemia. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad de Chamical, reabriendo el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de fomentar la educación y prevención en las rutas.