Adolescente borracho provoca accidente en avenida Facundo Quiroga y causa daños materiales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo, se produjo un accidente en la avenida Facundo Quiroga, donde un joven de 16 años perdió el control de su Toyota Etios y chocó contra un contenedor de residuos. La emergencia fue reportada a las 06:10, y los servicios de asistencia llegaron al lugar a las 06:30. En el vehículo viajaban tres menores y una persona mayor.

Como resultado del siniestro, dos de las ocupantes fueron trasladadas al hospital local con lesiones leves. El Departamento de Accidentes Viales y la Comisaría Primera respondieron al incidente, y se realizó un test de alcoholemia al conductor, que dio positivo con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que contraviene las normas de seguridad vial.

A pesar de que la zona cuenta con un pavimento en buenas condiciones y cámaras de vigilancia del sistema 911, este accidente subraya la importancia de la educación vial, especialmente entre los jóvenes. Las autoridades judiciales están a cargo de determinar las responsabilidades en este caso, lo que enfatiza la necesidad de campañas de concientización sobre el manejo seguro y el cumplimiento de las normas de tránsito.