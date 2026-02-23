Lunes, 23 de Febrero 2026
Adolescente borracho provoca accidente en avenida Facundo Quiroga y causa daños materiales
Adolescente borracho provoca accidente en avenida Facundo Quiroga y causa daños materiales

Un joven de 16 años protagonizó un accidente en la avenida Facundo Quiroga, trasladando a cuatro ocupantes, dos de los cuales resultaron con lesiones leves. El conductor dio positivo en alcoholemia con 1,12 gramos por litro, lo que resalta la preocupación por la seguridad vial y el consumo de alcohol entre jóvenes.

Este domingo, se produjo un accidente en la avenida Facundo Quiroga, donde un joven de 16 años perdió el control de su Toyota Etios y chocó contra un contenedor de residuos. La emergencia fue reportada a las 06:10, y los servicios de asistencia llegaron al lugar a las 06:30. En el vehículo viajaban tres menores y una persona mayor.

Como resultado del siniestro, dos de las ocupantes fueron trasladadas al hospital local con lesiones leves. El Departamento de Accidentes Viales y la Comisaría Primera respondieron al incidente, y se realizó un test de alcoholemia al conductor, que dio positivo con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que contraviene las normas de seguridad vial.

A pesar de que la zona cuenta con un pavimento en buenas condiciones y cámaras de vigilancia del sistema 911, este accidente subraya la importancia de la educación vial, especialmente entre los jóvenes. Las autoridades judiciales están a cargo de determinar las responsabilidades en este caso, lo que enfatiza la necesidad de campañas de concientización sobre el manejo seguro y el cumplimiento de las normas de tránsito.

