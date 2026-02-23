Lunes, 23 de Febrero 2026
Ruta 40 vuelve a ser noticia: vuelco de familia sin heridos graves en Chilecito
Ruta 40 vuelve a ser noticia: vuelco de familia sin heridos graves en Chilecito

Un accidente en la Ruta Nacional N°40 involucró a una familia de Chilecito que volcó, pero afortunadamente no hubo heridos graves. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Hace 2 h
Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional N°40, específicamente en el kilómetro 4015, en la provincia de Catamarca. Una camioneta, que transportaba a una familia de Chilecito que regresaba a La Rioja, volcó por razones que se están investigando.

El impacto del siniestro generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, quienes alertaron a los servicios de seguridad y salud. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves y que los ocupantes del vehículo recibieron asistencia en el lugar para descartar lesiones internas.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio y, tras realizar las evaluaciones pertinentes, se pudo comprobar que no había víctimas que lamentar. Actualmente, las autoridades están realizando el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente. El tránsito en la zona fue regulado durante las tareas de remoción del vehículo, y la situación ya se ha normalizado.

Etiquetas: catamarca chilecito accidente de tránsito ruta 40 emergencias tránsito
