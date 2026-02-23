Ruta 40 vuelve a ser noticia: vuelco de familia sin heridos graves en Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional N°40, específicamente en el kilómetro 4015, en la provincia de Catamarca. Una camioneta, que transportaba a una familia de Chilecito que regresaba a La Rioja, volcó por razones que se están investigando.

El impacto del siniestro generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona, quienes alertaron a los servicios de seguridad y salud. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves y que los ocupantes del vehículo recibieron asistencia en el lugar para descartar lesiones internas.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio y, tras realizar las evaluaciones pertinentes, se pudo comprobar que no había víctimas que lamentar. Actualmente, las autoridades están realizando el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente. El tránsito en la zona fue regulado durante las tareas de remoción del vehículo, y la situación ya se ha normalizado.