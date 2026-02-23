Motociclistas en la avenida Facundo Quiroga sufren accidente y hay un herido grave

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre sufrió lesiones graves tras un accidente ocurrido en la ciudad de La Rioja, donde colisionaron dos motocicletas. La víctima, que conducía una Brava Nevada 110cc, fue impactada por una Honda Wave 110cc que, según los primeros informes, habría cruzado con el semáforo en rojo. El choque tuvo lugar en la intersección de avenida Facundo Quiroga y calle Berutti.

Los servicios de emergencia atendieron rápidamente la situación, trasladando al conductor de la Brava al hospital local, donde se confirmó que presentaba una fractura en un miembro superior. El joven que manejaba la Honda Wave, de 23 años, también sufrió lesiones que requieren evaluación médica. Durante el operativo, se le realizó un test de alcoholemia, dando un resultado positivo de 1,09 g/l, lo que podría acarrear consecuencias legales.

Las autoridades policiales y de tránsito están investigando el incidente, que resalta la necesidad de respetar las señales viales en una ciudad con alto tráfico. Se espera que se implementen nuevas medidas de seguridad vial, y se hace un llamado a los conductores para que sean más responsables y eviten situaciones peligrosas en las calles de La Rioja.