Lunes, 23 de Febrero 2026
Conductor arrestado tras intensa persecución y alcoholemia positiva en La Rioja
Policiales

Conductor arrestado tras intensa persecución y alcoholemia positiva en La Rioja

Un joven de 23 años fue detenido tras una persecución policial en Ruta Nacional N°38 y Avenida Malvinas Argentinas, destacando la importancia de los operativos de seguridad en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La intervención de la Comisaría Sexta resultó en la detención de un joven de 23 años tras una persecución que finalizó en la intersección de Ruta Nacional N°38 y Avenida Malvinas Argentinas. El incidente ocurrió el 22 de febrero a las 18:30, cuando la policía realizaba un recorrido preventivo y notó una camioneta Toyota Hilux color champagne circulando a alta velocidad por Camino Pinar.

Al intentar detener al conductor, este ignoró las señales y se dio a la fuga, lo que llevó a su detención por infracción contravencional. La camioneta fue retenida conforme a la normativa vigente. Este tipo de operativos es fundamental para mantener el orden y la seguridad en las vías de la provincia, especialmente en un contexto donde la inseguridad es una preocupación constante para la comunidad.

La rápida respuesta policial destaca la importancia de los controles preventivos y la vigilancia en la zona, contribuyendo a disuadir conductas delictivas y a crear un entorno más seguro para los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 policía persecución seguridad infracción contravencional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1821 articles →

Artículos relacionados

Adolescente borracho provoca accidente en avenida Facundo Quiroga y causa daños materiales

Ruta 40 vuelve a ser noticia: vuelco de familia sin heridos graves en Chilecito

Motociclistas en la avenida Facundo Quiroga sufren accidente y hay un herido grave
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar