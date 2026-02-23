Conductor arrestado tras intensa persecución y alcoholemia positiva en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La intervención de la Comisaría Sexta resultó en la detención de un joven de 23 años tras una persecución que finalizó en la intersección de Ruta Nacional N°38 y Avenida Malvinas Argentinas. El incidente ocurrió el 22 de febrero a las 18:30, cuando la policía realizaba un recorrido preventivo y notó una camioneta Toyota Hilux color champagne circulando a alta velocidad por Camino Pinar.

Al intentar detener al conductor, este ignoró las señales y se dio a la fuga, lo que llevó a su detención por infracción contravencional. La camioneta fue retenida conforme a la normativa vigente. Este tipo de operativos es fundamental para mantener el orden y la seguridad en las vías de la provincia, especialmente en un contexto donde la inseguridad es una preocupación constante para la comunidad.

La rápida respuesta policial destaca la importancia de los controles preventivos y la vigilancia en la zona, contribuyendo a disuadir conductas delictivas y a crear un entorno más seguro para los ciudadanos.