Miércoles, 11 de Febrero 2026
Accidente en Córdoba deja herido al periodista riojano Enrique Nicolini
Policiales

Accidente en Córdoba deja herido al periodista riojano Enrique Nicolini

Un accidente vial en Córdoba involucró al periodista chamicalense Enrique Nicolini y su familia. Aunque él y sus hijas resultaron ilesos, su esposa sufrió una lesión. La comunidad está atenta a su recuperación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El periodista chamicalense Enrique Nicolini y su familia se vieron involucrados en un accidente de tránsito el miércoles 11 en la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 38, cerca del cruce de San Esteban – Los Cocos, cuando Nicolini viajaba en su camioneta Volkswagen Amarok junto a su esposa Roxana Molina y sus hijas Luciana y Lourdes.

Por razones que aún se investigan, una camioneta Meriva se habría cruzado en el camino de Nicolini, provocando un choque significativo. A pesar de los daños en la Amarok, tanto el periodista como sus hijas resultaron ilesos. Sin embargo, su esposa sufrió un golpe en el pecho, aunque se espera que no sea grave. Hasta ahora, no se conocen detalles sobre la salud de los ocupantes de la otra camioneta.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, especialmente entre colegas de Nicolini, quienes expresaron su alivio al saber que están bien, pero también su inquietud por la salud de Roxana. Las autoridades locales han reiterado la importancia de la seguridad vial, dado el aumento de accidentes en la región.

Etiquetas: córdoba accidente de tránsito chamical seguridad vial periodista salud
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1622 articles →

Artículos relacionados

Aumento salarial histórico para policías de Santa Fe: ¿qué significa para la seguridad?

Juicio por femicidio en La Rioja: la familia de Susana Romero busca justicia

Exempleado bancario enfrenta juicio por homicidio en Chilecito tras embargo millonario
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar