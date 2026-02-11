Accidente en Córdoba deja herido al periodista riojano Enrique Nicolini

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El periodista chamicalense Enrique Nicolini y su familia se vieron involucrados en un accidente de tránsito el miércoles 11 en la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 38, cerca del cruce de San Esteban – Los Cocos, cuando Nicolini viajaba en su camioneta Volkswagen Amarok junto a su esposa Roxana Molina y sus hijas Luciana y Lourdes.

Por razones que aún se investigan, una camioneta Meriva se habría cruzado en el camino de Nicolini, provocando un choque significativo. A pesar de los daños en la Amarok, tanto el periodista como sus hijas resultaron ilesos. Sin embargo, su esposa sufrió un golpe en el pecho, aunque se espera que no sea grave. Hasta ahora, no se conocen detalles sobre la salud de los ocupantes de la otra camioneta.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, especialmente entre colegas de Nicolini, quienes expresaron su alivio al saber que están bien, pero también su inquietud por la salud de Roxana. Las autoridades locales han reiterado la importancia de la seguridad vial, dado el aumento de accidentes en la región.