Exempleado bancario enfrenta juicio por homicidio en Chilecito tras embargo millonario

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de Chilecito ha procesado a Alfredo Exequiel Rodríguez Aguilera por el homicidio de Mauricio Lautaro Arias, un hecho ocurrido en la madrugada del 19 de enero de 2025. El imputado, ex empleado del Banco Nación, permanecerá detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y se le ha impuesto un embargo de 35 millones de pesos.

El magistrado calificó el crimen como «Homicidio Simple con dolo directo», en conformidad con el Artículo 79 del Código Penal Argentino. La investigación indica que, tras un intercambio violento, Rodríguez Aguilera disparó contra Arias, causándole la muerte inmediata. Durante los allanamientos en su domicilio, se halló el arma utilizada, lo que refuerza las pruebas en su contra.

La fiscalía considera que la conducta del acusado se ajusta al delito de homicidio, destacando la intención de matar. Este suceso ha generado preocupación en la comunidad de Chilecito, reavivando el debate sobre la seguridad y la necesidad de medidas efectivas para reducir la violencia en espacios públicos.