Joven perdido en Pampa de la Viuda es rescatado tras intensa búsqueda
Un joven de 19 años fue rescatado tras desaparecer en la Pampa de la Viuda mientras realizaba tareas rurales. La rápida intervención de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil fue clave para su seguridad.

Un joven de 19 años fue encontrado sano y salvo tras una intensa búsqueda en la provincia de La Rioja. El hecho ocurrió el martes durante tareas rurales cuando Joel Esteban Narváez se separó de su padre, quien lo dejó en un lugar mientras él regresaba tras el traslado de animales.

La búsqueda comenzó alrededor de las 22:00 tras la ausencia del joven, lo que llevó a su padre a alertar a las autoridades. Un equipo de rescate, compuesto por ocho efectivos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, se movilizó a la zona montañosa, enfrentando condiciones difíciles y falta de visibilidad.

Finalmente, a la 01:30, el joven fue hallado en un rancho, un poco desorientado pero en buen estado de salud. Fue trasladado en un vehículo de bomberos a un hospital zonal, donde recibió atención médica y fue dado de alta, brindando alivio a su familia en el barrio Altagracia.

Este incidente pone de relieve la importancia de contar con equipos de respuesta rápida en emergencias rurales y la necesidad de tomar precauciones en actividades en terrenos complicados.

