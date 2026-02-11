Cortes en Ruta Nacional 60 generan demoras para conductores en La Cébila

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo de emergencia se lleva a cabo en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1.152,500, debido a un camión que sufrió un siniestro. Las tareas de remoción del vehículo, que transportaba carga de oxígeno líquido, demandarán al menos cinco horas y generarán restricciones de tránsito para garantizar la seguridad durante el proceso.

Se implementarán cortes parciales y totales de la circulación, que podrían extenderse por al menos una hora en algunos momentos. La Policía está realizando cortes en los empalmes con la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 46. Se recomienda a los conductores que circulen con precaución y anticipen posibles demoras.

El manejo cuidadoso de la carga y el levantamiento de la cisterna del camión accidentado son cruciales, ya que conllevan riesgos adicionales. Este incidente resalta la necesidad de contar con protocolos de emergencia efectivos y la importancia de la infraestructura vial en la región, especialmente en condiciones adversas.