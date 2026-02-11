Miércoles, 11 de Febrero 2026
Cortes en Ruta Nacional 60 generan demoras para conductores en La Cébila
Cortes en Ruta Nacional 60 generan demoras para conductores en La Cébila

Un camión con carga de oxígeno líquido sufrió un accidente en la Ruta Nacional 60, generando cortes de tránsito que podrían durar hasta una hora. Se recomienda precaución a los conductores.

Un operativo de emergencia se lleva a cabo en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1.152,500, debido a un camión que sufrió un siniestro. Las tareas de remoción del vehículo, que transportaba carga de oxígeno líquido, demandarán al menos cinco horas y generarán restricciones de tránsito para garantizar la seguridad durante el proceso.

Se implementarán cortes parciales y totales de la circulación, que podrían extenderse por al menos una hora en algunos momentos. La Policía está realizando cortes en los empalmes con la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 46. Se recomienda a los conductores que circulen con precaución y anticipen posibles demoras.

El manejo cuidadoso de la carga y el levantamiento de la cisterna del camión accidentado son cruciales, ya que conllevan riesgos adicionales. Este incidente resalta la necesidad de contar con protocolos de emergencia efectivos y la importancia de la infraestructura vial en la región, especialmente en condiciones adversas.

