Joven desaparecido en Pampa de la Viuda es hallado tras una búsqueda exhaustiva

Un joven fue rescatado sano y salvo tras haberse extraviado en Pampa de la Viuda. El incidente comenzó durante la madrugada del domingo, cuando el joven, que estaba acompañado por su padre, se sintió cansado y decidió esperar en un lugar mientras su progenitor continuaba la actividad de traslado de animales.

La búsqueda inició alrededor de las 22:00, tras la notificación a las autoridades sobre la desaparición del muchacho. Ocho efectivos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil conformaron un equipo de rescate que ascendió a pie y a caballo debido a las dificultades del terreno. Finalmente, a la 01:30, lograron localizar al joven en un rancho de la zona, quien se encontraba en buen estado de salud, aunque algo desorientado.

El joven fue trasladado en un vehículo de Bomberos Voluntarios hacia el pueblo, llegando cerca de las 03:00, donde recibió atención médica en el hospital zonal. Después de ser revisado, fue dado de alta, lo que generó alivio en su familia del barrio Altagracia. Este suceso resalta la importancia de las medidas de seguridad en actividades de montaña y la eficacia de los equipos de rescate en situaciones críticas.