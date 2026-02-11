Miércoles, 11 de Febrero 2026
Aumento salarial histórico para policías de Santa Fe: ¿qué significa para la seguridad?
Aumento salarial histórico para policías de Santa Fe: ¿qué significa para la seguridad?

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un aumento salarial para la policía que garantizará ingresos superiores a 1.438.835 pesos, en respuesta a un reclamo por mejores condiciones laborales. Esta medida busca calmar tensiones en un contexto de creciente inquietud social y económica.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un aumento salarial para la policía provincial, destacando que el reclamo de los agentes era “justo y genuino”. Este incremento, que se formalizará a través de un decreto, asegura que ningún policía percibirá menos de 1.350.000 pesos.

Actualmente, los salarios fluctúan entre 960.000 y 1.002.000 pesos, pero con las nuevas medidas, los efectivos en funciones operativas recibirán al menos 1.438.835 pesos gracias a la inclusión de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).

Este anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y las condiciones laborales de los policías, quienes habían realizado protestas para exigir mejoras. Pullaro también hizo hincapié en la falta de crecimiento económico en Argentina y la necesidad de atender las demandas de sectores clave como la seguridad.

La medida podría tener repercusiones en el ámbito político y en la opinión pública, considerando que la gestión de Pullaro enfrenta retos importantes en relación con la seguridad y la economía en la provincia.

