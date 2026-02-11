Aumento salarial histórico para policías de Santa Fe: ¿qué significa para la seguridad?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un aumento salarial para la policía provincial, destacando que el reclamo de los agentes era “justo y genuino”. Este incremento, que se formalizará a través de un decreto, asegura que ningún policía percibirá menos de 1.350.000 pesos.

Actualmente, los salarios fluctúan entre 960.000 y 1.002.000 pesos, pero con las nuevas medidas, los efectivos en funciones operativas recibirán al menos 1.438.835 pesos gracias a la inclusión de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).

Este anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y las condiciones laborales de los policías, quienes habían realizado protestas para exigir mejoras. Pullaro también hizo hincapié en la falta de crecimiento económico en Argentina y la necesidad de atender las demandas de sectores clave como la seguridad.

La medida podría tener repercusiones en el ámbito político y en la opinión pública, considerando que la gestión de Pullaro enfrenta retos importantes en relación con la seguridad y la economía en la provincia.