Juicio por femicidio en La Rioja: la familia de Susana Romero busca justicia

El juicio por el femicidio de Susana Romero ha comenzado en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, en la ciudad de La Rioja. El tribunal está presidido por la Dra. Sara López Douglas, junto a los Dres. Edith Elizabeth Agüero y Gustavo Díaz. El acusado, J. A. T. P., enfrenta cargos de Homicidio Agravado por Alevosía y por Razones de Género, con representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de los Dres. Rafael López y José Oliveros Icazzati.

Durante la primera audiencia, el imputado optó por no declarar. La pareja de la víctima testificó sobre su relación y las circunstancias que llevaron al hallazgo del cuerpo. Mencionó que convivían desde hacía nueve meses y que Susana trabajaba en el ámbito del sexo, promoviendo sus servicios en redes sociales. El día del crimen, salió a encontrarse con el acusado, un cliente habitual, lo que despertó su preocupación cuando notó la eliminación de mensajes en su celular.

La fiscalía sostiene que el hecho ocurrió en la madrugada del 20 de enero de 2022, cuando ambos se encontraron en la casa del imputado. Allí, tras una discusión sobre el pago, él le habría causado lesiones fatales con un arma blanca y luego la golpeó en la cabeza. Se acusó al imputado de ocultar el cuerpo y limpiar la escena antes de alertar a un tercero, quien contactó a las autoridades. El juicio continuará con más testimonios y pruebas en las próximas audiencias.