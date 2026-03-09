Accidente en el centro de Chepes: colisión sin heridos entre moto y camioneta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente vehicular se registró el domingo por la noche en Chepes, específicamente en la intersección de Avenida 9 de Julio y Ángel Vicente Peñaloza, cuando una motocicleta colisionó con una camioneta. El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, involucrando a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Graciela Guzmán, de 71 años, y una motocicleta Brava Altino 200cc, que llevaba a Elías Cáceres, de 23 años.

Ambos vehículos se desplazaban en direcciones opuestas cuando Guzmán intentó girar a la izquierda, momento en el que la motocicleta impactó su lateral. Afortunadamente, las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores dieron un resultado negativo, descartando la intoxicación como causa del accidente. No se registraron heridos, y los involucrados pudieron salir de los vehículos por su propio pie.

La Comisaría Distrito Chepes informó que se llevó a cabo un operativo para resguardar la zona, con la intervención de la Unidad de Seguridad Vial. Los vehículos sufrieron daños materiales, y se instó a los conductores a realizar los trámites necesarios con sus seguros. Tras confirmar que ambos estaban en buen estado de salud, la situación en la calzada fue normalizada.