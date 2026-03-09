Lunes, 9 de Marzo 2026
Accidente en el centro de Chepes: colisión sin heridos entre moto y camioneta
Accidente en el centro de Chepes: colisión sin heridos entre moto y camioneta

Un accidente en Chepes este domingo por la noche involucró a una camioneta y una motocicleta, pero ambos conductores resultaron ilesos. Se realizaron pruebas de alcoholemia con resultados negativos.

Un accidente vehicular se registró el domingo por la noche en Chepes, específicamente en la intersección de Avenida 9 de Julio y Ángel Vicente Peñaloza, cuando una motocicleta colisionó con una camioneta. El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, involucrando a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Graciela Guzmán, de 71 años, y una motocicleta Brava Altino 200cc, que llevaba a Elías Cáceres, de 23 años.

Ambos vehículos se desplazaban en direcciones opuestas cuando Guzmán intentó girar a la izquierda, momento en el que la motocicleta impactó su lateral. Afortunadamente, las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores dieron un resultado negativo, descartando la intoxicación como causa del accidente. No se registraron heridos, y los involucrados pudieron salir de los vehículos por su propio pie.

La Comisaría Distrito Chepes informó que se llevó a cabo un operativo para resguardar la zona, con la intervención de la Unidad de Seguridad Vial. Los vehículos sufrieron daños materiales, y se instó a los conductores a realizar los trámites necesarios con sus seguros. Tras confirmar que ambos estaban en buen estado de salud, la situación en la calzada fue normalizada.

chepes accidente de tránsito unidad de seguridad vial avenida 9 de julio daños materiales policía
