Lunes, 9 de Marzo 2026
Investigación en La Rioja por amenazas en caso de violencia de género afecta a la comunidad
Investigación en La Rioja por amenazas en caso de violencia de género afecta a la comunidad

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja evalúa el caso de un hombre acusado de daños y amenazas en un contexto de violencia de género. La fiscalía pide dos años de prisión condicional y medidas de protección para la víctima.

La jueza Dra. Sara López Douglas preside el juicio contra D. L. F., quien enfrenta acusaciones por daños y amenazas en un contexto de violencia de género. Este proceso se lleva a cabo en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja.

Los hechos en cuestión ocurrieron en noviembre de 2024, en un domicilio del barrio 29 de Julio. Durante la primera jornada del juicio, una oficial subinspectora de la Policía relató cómo intervino tras un llamado al servicio de emergencias. La denunciante indicó que encontró al imputado dentro de su casa, donde este había solicitado ver a su hijo y luego pidió prestada una motocicleta. Ante la negativa de la mujer, el acusado habría comenzado a causar daños en el vehículo y a proferir amenazas.

El segundo testigo, conocido del imputado, confirmó que la motocicleta había sido vendida al acusado y que la documentación fue firmada por la ex pareja del imputado. En la etapa final del debate, el Ministerio Público Fiscal argumentó que los daños en la motocicleta no fueron accidentales y solicitó una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, además de medidas de restricción de acercamiento para proteger a la denunciante.

