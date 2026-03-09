Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva

La menor Sheila Belinda Manrique Agüero fue encontrada al mediodía de este lunes en la ciudad de Chilecito, tras un operativo de búsqueda que involucró a diversas fuerzas de seguridad. La joven, cuya desaparición había generado gran preocupación en la comunidad, se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo judicial.
El exitoso hallazgo fue resultado de la colaboración entre el personal de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, efectivos de la Comisaría Primera y equipos especializados en búsquedas. Tras su localización, se activaron los procedimientos de rigor para garantizar su integridad física y psicológica, incluyendo una revisión médica necesaria antes de cualquier trámite administrativo o judicial.
Sheila será restituida a su familia una vez que se realice la comunicación correspondiente con el Juzgado de Menores, Niñez y Adolescencia. Este caso ha resaltado la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad en situaciones de vulnerabilidad, así como el trabajo de las instituciones dedicadas a la protección de menores.