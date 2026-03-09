Martes, 10 de Marzo 2026
Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva
Policiales

Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva

Sheila Belinda Manrique Agüero fue encontrada sana en Chilecito tras un operativo de búsqueda que involucró a varias fuerzas de seguridad. La menor será restituida a su familia tras revisión médica.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La menor Sheila Belinda Manrique Agüero fue encontrada al mediodía de este lunes en la ciudad de Chilecito, tras un operativo de búsqueda que involucró a diversas fuerzas de seguridad. La joven, cuya desaparición había generado gran preocupación en la comunidad, se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo judicial.

El exitoso hallazgo fue resultado de la colaboración entre el personal de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, efectivos de la Comisaría Primera y equipos especializados en búsquedas. Tras su localización, se activaron los procedimientos de rigor para garantizar su integridad física y psicológica, incluyendo una revisión médica necesaria antes de cualquier trámite administrativo o judicial.

Sheila será restituida a su familia una vez que se realice la comunicación correspondiente con el Juzgado de Menores, Niñez y Adolescencia. Este caso ha resaltado la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad en situaciones de vulnerabilidad, así como el trabajo de las instituciones dedicadas a la protección de menores.

Etiquetas: la rioja chilecito búsqueda menores seguridad comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2173 articles →

Artículos relacionados

Accidente en el centro de Chepes: colisión sin heridos entre moto y camioneta

Investigación en La Rioja por amenazas en caso de violencia de género afecta a la comunidad

Dictan prisión domiciliaria a adolescente tras atropello de niña en Las Talas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar