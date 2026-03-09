Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La menor Sheila Belinda Manrique Agüero fue encontrada al mediodía de este lunes en la ciudad de Chilecito, tras un operativo de búsqueda que involucró a diversas fuerzas de seguridad. La joven, cuya desaparición había generado gran preocupación en la comunidad, se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo judicial.

El exitoso hallazgo fue resultado de la colaboración entre el personal de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, efectivos de la Comisaría Primera y equipos especializados en búsquedas. Tras su localización, se activaron los procedimientos de rigor para garantizar su integridad física y psicológica, incluyendo una revisión médica necesaria antes de cualquier trámite administrativo o judicial.

Sheila será restituida a su familia una vez que se realice la comunicación correspondiente con el Juzgado de Menores, Niñez y Adolescencia. Este caso ha resaltado la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad en situaciones de vulnerabilidad, así como el trabajo de las instituciones dedicadas a la protección de menores.