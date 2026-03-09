Lunes, 9 de Marzo 2026
Dictan prisión domiciliaria a adolescente tras atropello de niña en Las Talas
Un adolescente de 13 años atropelló a una niña de 6 en el barrio Las Talas y fue ordenada su prisión domiciliaria por la jueza Cecilia Córdoba. La investigación continúa para esclarecer el incidente.

En el barrio Las Talas, un accidente grave involucró a un adolescente de 13 años que conducía una motocicleta y atropelló a una niña de 6 años mientras jugaba en la vereda. Tras el incidente, el menor se dio a la fuga, pero fue encontrado poco después al regresar a su hogar.

La jueza Cecilia Córdoba tomó la decisión de imponer prisión domiciliaria al adolescente como medida de seguridad, en concordancia con la Ley de Minoridad Nº 22.278 de Argentina. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta implicada en el accidente y de otro vehículo de los padres del menor, para investigar responsabilidades y evitar futuros riesgos.

El comisario Abel Caliva, Jefe del departamento de Accidentes Viales, se pronunció sobre el caso y la continuidad de la investigación. Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los aspectos del accidente y asegurar la seguridad de los vecinos en la zona.

