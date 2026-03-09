Dictan prisión domiciliaria a adolescente tras atropello de niña en Las Talas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En el barrio Las Talas, un accidente grave involucró a un adolescente de 13 años que conducía una motocicleta y atropelló a una niña de 6 años mientras jugaba en la vereda. Tras el incidente, el menor se dio a la fuga, pero fue encontrado poco después al regresar a su hogar.

La jueza Cecilia Córdoba tomó la decisión de imponer prisión domiciliaria al adolescente como medida de seguridad, en concordancia con la Ley de Minoridad Nº 22.278 de Argentina. Además, se ordenó el secuestro de la motocicleta implicada en el accidente y de otro vehículo de los padres del menor, para investigar responsabilidades y evitar futuros riesgos.

El comisario Abel Caliva, Jefe del departamento de Accidentes Viales, se pronunció sobre el caso y la continuidad de la investigación. Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los aspectos del accidente y asegurar la seguridad de los vecinos en la zona.