Tragedia en La Rioja: un choque en la rotonda de Los Sarmientos cobra la vida de un hombre

Un siniestro vial ocurrido a las 19.30 en la rotonda de Los Sarmientos resultó en la muerte instantánea de un hombre de 66 años, identificado como Carlos Mario Díaz. Díaz, que conducía una motocicleta Imsa RX 150cc, colisionó violentamente contra una defensa metálica al ingresar a la intersección.

El acompañante de Díaz, Francisco Solano Gordillo, de 53 años, sufrió un accidente al caer en un desagüe y fue trasladado de urgencia al hospital. Su estado es grave, presentando un traumatismo de cráneo encefálico y una herida que requirió seis puntos de sutura, además de haber llegado al centro médico con aliento etílico.

En el lugar del accidente, trabajaron Bomberos Voluntarios, la Brigada Motorizada y la División Accidentes Viales, bajo la supervisión del Comisario Mayor Hugo Escudero. A pesar de que ambos ocupantes portaban cascos, la gravedad de las lesiones de Díaz causó su fallecimiento inmediato, según la doctora Adriana Carrizo.

Por orden del Juez Alberto Carrizo, el cuerpo de Díaz fue enviado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia el lunes a las 09:00. La investigación está a cargo del fiscal Diego Torres Pagnussat, quien evaluará las circunstancias del accidente y ha instado a la precaución en las rotondas del departamento.