Detenido un joven por intento de robo en barrio Sociedad Rural de La Rioja

Un hombre de 30 años fue detenido tras un intento de robo en la intersección de las calles Portezuelo y Primero de Enero, en el barrio Sociedad Rural. El sospechoso, identificado como Vega Gastón Benito Nahuel, fue sorprendido mientras intentaba sustraer un estéreo y tarjetas de débito de un vehículo estacionado. El dueño del auto, Marcos Andrés Wamba Ferreyra, logró reducirlo hasta la llegada de la policía.

Durante la detención, Vega presentaba lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que llevó a su traslado urgente al hospital local para recibir atención médica. La fiscal Ana Lozada intervino de inmediato, formalizando la detención del individuo bajo la acusación de “robo calificado por escalamiento en grado de tentativa”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del incidente y la situación legal del detenido. Este hecho ha generado preocupación entre los vecinos sobre la seguridad en la zona y ha puesto de manifiesto la importancia de la respuesta ciudadana ante delitos.