Choque en el microcentro: motociclista se da a la fuga tras el accidente

Una mujer sufrió diversas lesiones tras un accidente en el microcentro de La Rioja este viernes. El incidente ocurrió en la intersección de las calles 8 de Diciembre y Belgrano, cuando la motociclista, que circulaba en un vehículo de 110 cc, fue impactada por un automóvil que luego se dio a la fuga.

Fuentes policiales informaron que el conductor del automóvil no detuvo su marcha tras el choque, dejando a la mujer herida en el lugar. Personal de la Policía de la Provincia llegó rápidamente para asistir a la motociclista, quien quedó tendida en el asfalto con varias lesiones.

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con el paradero del responsable del accidente. Se espera que el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos puedan aportar información crucial al caso.