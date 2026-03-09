Lunes, 9 de Marzo 2026
Búsqueda desesperada de dos adolescentes en La Rioja: Sheila Manrique y Leyla Vergara
Policiales

Búsqueda desesperada de dos adolescentes en La Rioja: Sheila Manrique y Leyla Vergara

La comunidad de La Rioja está en alerta por la desaparición de dos menores: Sheila Manrique, de 15 años, y Leyla Vergara, de 13. Las autoridades piden colaboración para localizarlas urgentemente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 35 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La desaparición de dos menores en La Rioja ha generado alarma en la comunidad. Sheila Manrique, de 15 años, y Leyla Vergara, de 13, se ausentaron de sus hogares en distintos puntos, una en el centro de la ciudad y la otra en el barrio Antártida II de Nonogasta. Sus familias denunciaron la ausencia, lo que activó protocolos de búsqueda por parte de la Policía de la Provincia y el Juzgado de Instrucción N° 1.

Sheila fue vista por última vez el viernes al mediodía al salir de la Escuela E.P.E.T. N° 2, mientras que Leyla desapareció el domingo por la tarde, vestía ropa deportiva negra. La Unidad Regional II, junto con la Comisaría Distrito Nonogasta, está coordinando las búsquedas. El juez Alberto Carrizo autorizó la difusión de datos e imágenes de las menores para acelerar su localización.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que colabore en la búsqueda y proporcionen información útil a través de la línea de Emergencias Policiales 101. La comunidad se ha movilizado para ayudar, y se espera que la difusión de esta situación motive a quienes puedan aportar información a que se dirijan a las autoridades. La colaboración cívica es fundamental para el éxito de esta búsqueda urgente.

Etiquetas: la rioja desaparición menores policía búsqueda comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2155 articles →

Artículos relacionados

Detenido un joven por intento de robo en barrio Sociedad Rural de La Rioja

Choque en el microcentro: motociclista se da a la fuga tras el accidente

Accidente trágico en Chilecito: un motociclista pierde la vida y otro resulta herido
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar