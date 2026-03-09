Búsqueda desesperada de dos adolescentes en La Rioja: Sheila Manrique y Leyla Vergara

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La desaparición de dos menores en La Rioja ha generado alarma en la comunidad. Sheila Manrique, de 15 años, y Leyla Vergara, de 13, se ausentaron de sus hogares en distintos puntos, una en el centro de la ciudad y la otra en el barrio Antártida II de Nonogasta. Sus familias denunciaron la ausencia, lo que activó protocolos de búsqueda por parte de la Policía de la Provincia y el Juzgado de Instrucción N° 1.

Sheila fue vista por última vez el viernes al mediodía al salir de la Escuela E.P.E.T. N° 2, mientras que Leyla desapareció el domingo por la tarde, vestía ropa deportiva negra. La Unidad Regional II, junto con la Comisaría Distrito Nonogasta, está coordinando las búsquedas. El juez Alberto Carrizo autorizó la difusión de datos e imágenes de las menores para acelerar su localización.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que colabore en la búsqueda y proporcionen información útil a través de la línea de Emergencias Policiales 101. La comunidad se ha movilizado para ayudar, y se espera que la difusión de esta situación motive a quienes puedan aportar información a que se dirijan a las autoridades. La colaboración cívica es fundamental para el éxito de esta búsqueda urgente.