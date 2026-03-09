Lunes, 9 de Marzo 2026
Córdoba captura a Pablo Coronel por estafas vinculadas a Cosquín Rock
Policiales

Córdoba captura a Pablo Coronel por estafas vinculadas a Cosquín Rock

Pablo Coronel, de 35 años, fue detenido en Córdoba por su vinculación a estafas en el Cosquín Rock, generando preocupación entre organizadores y artistas. La comunidad espera claridad sobre el esquema delictivo y la seguridad en futuros eventos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El reciente arresto de Pablo Coronel en Córdoba ha sacudido el ámbito de la organización de eventos musicales, en particular el Cosquín Rock, uno de los festivales más relevantes del país. Coronel, de 35 años, está relacionado con un esquema de estafas que ha levantado preocupaciones entre artistas y organizadores.

La defensa de Miguel Martínez, otro de los detenidos, ha presentado pruebas que indican que las transferencias de dinero realizadas a la organización del festival eran rápidamente enviadas a Coronel. La abogada de Martínez, Soledad Varas, sostiene que su cliente no se benefició de los fondos involucrados en la estafa.

La situación ha generado un gran revuelo en la región, con un enfoque en la seguridad y la transparencia de futuros eventos masivos. Las autoridades están activamente investigando para desmantelar la red delictiva y se anticipa que surgirán nuevas evidencias que podrían resultar en más detenciones. La comunidad artística y los fanáticos esperan un pronunciamiento oficial que garantice la integridad de los próximos eventos culturales.

Etiquetas: cordoba estafas cosquín rock organización de eventos justicia seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2161 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en La Rioja: un choque en la rotonda de Los Sarmientos cobra la vida de un hombre

Búsqueda desesperada de dos adolescentes en La Rioja: Sheila Manrique y Leyla Vergara

Detenido un joven por intento de robo en barrio Sociedad Rural de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar