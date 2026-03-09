Córdoba captura a Pablo Coronel por estafas vinculadas a Cosquín Rock

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El reciente arresto de Pablo Coronel en Córdoba ha sacudido el ámbito de la organización de eventos musicales, en particular el Cosquín Rock, uno de los festivales más relevantes del país. Coronel, de 35 años, está relacionado con un esquema de estafas que ha levantado preocupaciones entre artistas y organizadores.

La defensa de Miguel Martínez, otro de los detenidos, ha presentado pruebas que indican que las transferencias de dinero realizadas a la organización del festival eran rápidamente enviadas a Coronel. La abogada de Martínez, Soledad Varas, sostiene que su cliente no se benefició de los fondos involucrados en la estafa.

La situación ha generado un gran revuelo en la región, con un enfoque en la seguridad y la transparencia de futuros eventos masivos. Las autoridades están activamente investigando para desmantelar la red delictiva y se anticipa que surgirán nuevas evidencias que podrían resultar en más detenciones. La comunidad artística y los fanáticos esperan un pronunciamiento oficial que garantice la integridad de los próximos eventos culturales.