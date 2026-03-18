Miércoles, 18 de Marzo 2026
Accidente en La Rioja: auto atrapado tras la caída de un árbol y un poste
Policiales

Accidente en La Rioja: auto atrapado tras la caída de un árbol y un poste

Un árbol cayó en la vía pública en La Rioja, provocando la caída de un poste eléctrico sobre un automóvil en movimiento. Afortunadamente, los ocupantes no sufrieron lesiones graves, pero el incidente resalta la necesidad de mejorar el mantenimiento del arbolado y la infraestructura urbana. Las autoridades evaluarán la seguridad de postes y árboles tras las intensas lluvias recientes.

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El reciente incidente en La Rioja, provocado por la caída de un árbol tras intensas lluvias, resultó en la caída de un poste de energía eléctrica sobre un automóvil en movimiento. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones graves, gracias a la rápida intervención del personal policial, que llegó al lugar para realizar las tareas de rescate.

Las condiciones climáticas han llevado a un aumento en las precipitaciones en la región, lo que ha llevado a las autoridades locales a evaluar la infraestructura urbana. Se están planificando inspecciones exhaustivas de los postes eléctricos y el arbolado urbano en los próximos días para garantizar la seguridad de los transeúntes y vehículos.

Este evento también ha generado preocupación entre los vecinos sobre la necesidad de mejorar el mantenimiento de árboles y postes en la vía pública. Las autoridades han comenzado a diseñar acciones preventivas, como la poda de árboles y la revisión de la infraestructura eléctrica, para mitigar los riesgos ante futuros fenómenos climáticos.

Etiquetas: la rioja accidente caída de árbol seguridad pública infraestructura urbana gestión de riesgo
TL;DR

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