Accidente en La Rioja: un menor ebrio causa lesiones a dos personas

El reciente accidente vehicular, protagonizado por un joven de 16 años, dejó a dos personas heridas y ha generado preocupación en la comunidad. El incidente ocurrió cuando el conductor, al mando de un Toyota Etios gris, perdió el control e impactó contra un contenedor de residuos en una arteria con doble sentido de circulación.

En el momento del choque, el adolescente viajaba acompañado de tres menores y un adulto. A raíz del impacto, personal de emergencias médicas asistió a las víctimas, trasladando a dos de ellas al nosocomio local, donde se constató que presentaban lesiones leves. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que resalta la gravedad de la situación.

El área del accidente cuenta con un pavimento en buen estado y cámaras de vigilancia del sistema 911, lo que plantea preguntas sobre la imprudencia del joven al volante. Las autoridades judiciales están a cargo de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Este evento subraya la necesidad de intensificar las campañas de concientización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente entre los jóvenes.