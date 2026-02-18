Miércoles, 18 de Febrero 2026
Accidente en Ruta 141: emergencias asisten a más de 20 heridos tras colisión
Un accidente grave en la Ruta Nacional 141 dejó al menos 20 heridos, incluyendo niños y ancianos. Las autoridades investigan las causas y llaman a la precaución en rutas de alta circulación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h
Al menos 20 personas resultaron heridas en un grave siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 141 el lunes 16 de febrero, alrededor de las 22.30. Dos vehículos tipo tráfic volcaron en la zona de la Difunta Correa, después del control fitosanitario y antes del cruce ferroviario. Los ocupantes, que incluían mujeres, niños y personas mayores, sufrieron lesiones de diversa gravedad.

Los agentes Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares, quienes se dirigían a realizar tareas en el área del socavón, fueron los primeros en llegar al lugar del accidente. Gracias a su capacitación en primeros auxilios, cortaron el suministro eléctrico de los vehículos para evitar incendios y brindaron asistencia primaria a los heridos hasta la llegada de ambulancias y efectivos policiales.

Este incidente resalta la vulnerabilidad de los pasajeros en vehículos grandes y la necesidad de respetar las normas de tránsito en rutas de alta circulación. Las autoridades locales han hecho un llamado a la precaución, especialmente en horarios nocturnos, y están investigando las causas del vuelco. Se anticipan controles más estrictos en las rutas para aumentar la seguridad vial y proteger a los usuarios.

Etiquetas: argentina ruta nacional 141 accidente de tránsito seguridad vial autoridades locales prevención de siniestros
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1688 articles →

