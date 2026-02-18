Operativo en Chamical: dos menores detenidos por conducción peligrosa de moto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la madrugada del miércoles 18 de febrero, alrededor de las 00:30 horas, se realizó un operativo de prevención por parte de la Brigada Motorizada Chamical en la Ruta a Polco, específicamente a la altura del Parque 21 de Agosto. Este procedimiento fue liderado por los sargentos Federico Lucero y Gerardo Cejas.

Durante el control, se detectó un grupo de aproximadamente 40 motocicletas realizando maniobras peligrosas, conocidas como “willy”, y generando ruidos molestos. Al intentar dispersar a los motociclistas, varios de ellos se dieron a la fuga, y uno de los conductores perdió el control, cayendo sobre la cinta asfáltica.

Los menores involucrados, identificados como Mercado e Ibarra, circulaban en una motocicleta marca Corven 110 cc, sin dominio y luces reglamentarias. Se solicitó la asistencia de la Comisaría de la Mujer y el Menor, que trasladó a los jóvenes para realizar los trámites correspondientes. El rodado fue retenido por personal de Seguridad Vial.

Este incidente subraya la relevancia de las acciones preventivas de la policía provincial en rutas y espacios públicos, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad y proteger a los menores involucrados en situaciones de riesgo.