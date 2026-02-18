Motociclista herido en choque con auto que se dio a la fuga en la Capital

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este miércoles, un grave incidente vial ocurrió en la zona sur de la ciudad de La Rioja, específicamente en la intersección de Avenida Ortiz de Ocampo y Perito Moreno. Un automóvil pequeño colisionó con una motocicleta y se dio a la fuga sin prestar asistencia al herido, generando indignación entre los testigos presentes.

Según relatos de quienes estaban en el lugar, el automóvil embistió a la motocicleta y abandonó la escena a gran velocidad, sin detenerse para verificar el estado del conductor del rodado menor. En respuesta al incidente, personal policial se encuentra realizando pericias y asistiendo el tránsito, que se ha visto parcialmente afectado.

Las autoridades están recolectando testimonios y buscando grabaciones de cámaras de seguridad en las cercanías para identificar al vehículo fugado. Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre la condición del motociclista. La policía solicita a la comunidad que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades locales.