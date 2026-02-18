Miércoles, 18 de Febrero 2026
Motociclista herido en choque con auto que se dio a la fuga en la Capital
Policiales

Motociclista herido en choque con auto que se dio a la fuga en la Capital

Un accidente grave tuvo lugar en la intersección de Avenida Ortiz de Ocampo y Perito Moreno, donde un automóvil chocó contra una motocicleta y huyó. La policía busca testigos y cámaras de seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
Este miércoles, un grave incidente vial ocurrió en la zona sur de la ciudad de La Rioja, específicamente en la intersección de Avenida Ortiz de Ocampo y Perito Moreno. Un automóvil pequeño colisionó con una motocicleta y se dio a la fuga sin prestar asistencia al herido, generando indignación entre los testigos presentes.

Según relatos de quienes estaban en el lugar, el automóvil embistió a la motocicleta y abandonó la escena a gran velocidad, sin detenerse para verificar el estado del conductor del rodado menor. En respuesta al incidente, personal policial se encuentra realizando pericias y asistiendo el tránsito, que se ha visto parcialmente afectado.

Las autoridades están recolectando testimonios y buscando grabaciones de cámaras de seguridad en las cercanías para identificar al vehículo fugado. Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre la condición del motociclista. La policía solicita a la comunidad que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades locales.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1702 articles →

