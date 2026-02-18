Miércoles, 18 de Febrero 2026
Éxito rotundo en el operativo de seguridad durante la Chaya 2026 en La Rioja
Éxito rotundo en el operativo de seguridad durante la Chaya 2026 en La Rioja

La Policía de La Rioja calificó de exitoso el operativo de seguridad durante el Festival Nacional de la Chaya 2026, sin incidentes reportados. Se implementaron medidas de control y monitoreo con tecnología avanzada, garantizando tranquilidad para asistentes y vecinos.

El operativo de seguridad realizado durante el Festival Nacional de la Chaya 2026 fue calificado como un éxito por la Policía de La Rioja. Este dispositivo tuvo como finalidad asegurar el desarrollo pacífico del evento, protegiendo a los vecinos y visitantes que asistieron a las celebraciones.

El Comisario General Alberto Castillo lideró las supervisiones del operativo, que incluyó efectivos de diversas áreas dedicados a la prevención, control y ordenamiento. Gracias a esta organización, no se registraron incidentes, lo que contribuyó a un ambiente de tranquilidad y alegría durante las tres noches del festival. El Subdirector de Seguridad, Comisario General Dalmiro Escudero, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos, destacando la importancia de la planificación y el trabajo en equipo.

Además, se implementaron operativos de control de tránsito y seguridad vial, enfatizando la ley de 0 alcohol al volante y la revisión de documentación vehicular. Para mejorar la seguridad, se estableció una sala de monitoreo con un sistema de videovigilancia, lo que permitió una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

