Miércoles, 18 de Febrero 2026
Objetos robados devueltos a sus dueños en un operativo policial en La Rioja
Policiales

Objetos robados devueltos a sus dueños en un operativo policial en La Rioja

La Policía de La Rioja recuperó un teléfono celular y una bicicleta robados, gracias a la colaboración ciudadana. Se insiste en la importancia de verificar la procedencia de bienes usados para combatir la delincuencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
La Policía de La Rioja recuperó varios elementos robados, incluyendo un teléfono celular y una bicicleta, gracias a operativos realizados en la ciudad. El primer caso involucró un teléfono que había sido denunciado el 2 de febrero y que estaba en posesión de una mujer de 35 años. Ella entregó el dispositivo de forma voluntaria, permitiendo a las autoridades continuar con la investigación del delito.

En otro operativo, agentes de la Oficina de Sumarios Judiciales de la Comisaría Sexta recuperaron una bicicleta que también había sido reportada como sustraída. Este rodado fue entregado por otra mujer tras la labor investigativa del personal policial y será restituido a su propietario.

Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de delitos, lo que facilita la recuperación de bienes robados. Además, hacen un llamado a la población a verificar la procedencia de los artículos de segunda mano que adquieren, evitando así problemas legales y contribuyendo a la lucha contra el mercado negro. La Policía de La Rioja mantendrá su compromiso en la prevención del delito y la protección de la propiedad de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja policía recuperación de bienes robo delitos colaboración ciudadana
