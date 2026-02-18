Objetos robados devueltos a sus dueños en un operativo policial en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Policía de La Rioja recuperó varios elementos robados, incluyendo un teléfono celular y una bicicleta, gracias a operativos realizados en la ciudad. El primer caso involucró un teléfono que había sido denunciado el 2 de febrero y que estaba en posesión de una mujer de 35 años. Ella entregó el dispositivo de forma voluntaria, permitiendo a las autoridades continuar con la investigación del delito.

En otro operativo, agentes de la Oficina de Sumarios Judiciales de la Comisaría Sexta recuperaron una bicicleta que también había sido reportada como sustraída. Este rodado fue entregado por otra mujer tras la labor investigativa del personal policial y será restituido a su propietario.

Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de delitos, lo que facilita la recuperación de bienes robados. Además, hacen un llamado a la población a verificar la procedencia de los artículos de segunda mano que adquieren, evitando así problemas legales y contribuyendo a la lucha contra el mercado negro. La Policía de La Rioja mantendrá su compromiso en la prevención del delito y la protección de la propiedad de los ciudadanos.