Miércoles, 18 de Febrero 2026
Accidente en Ruta 141: más de 20 heridos tras el choque de dos vehículos en Difunta Correa
Policiales

Al menos 20 personas resultaron heridas en un vuelco de vehículos en la Ruta Nacional 141, lo que ha generado alarma por la creciente inseguridad vial en la zona. Las autoridades locales están implementando medidas para mejorar la seguridad en esta vía crítica.

Hace 6 h 1 min de lectura
Alrededor de las 22.30 del lunes, se produjo un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 141, cerca del control fitosanitario en la zona de la Difunta Correa, donde dos vehículos tipo tráfic volcaron, dejando al menos 20 personas heridas. En los rodados viajaban mujeres, niños y personas mayores, lo que generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Los agentes de Vialidad Nacional, Benito Castro y Manuel Alejandro Tabares, fueron los primeros en llegar al lugar del accidente. Con experiencia en primeros auxilios, cortaron el suministro eléctrico de los vehículos siniestrados para evitar riesgos de incendio y brindaron asistencia a los heridos antes de la llegada de ambulancias y efectivos policiales. Los equipos de rescate trabajaron bajo condiciones adversas para estabilizar a los lesionados y garantizar su traslado a hospitales cercanos.

Este incidente subraya la creciente preocupación por la seguridad en la Ruta Nacional 141, un corredor vital que ha sido escenario de múltiples accidentes en años recientes. Las autoridades locales han comenzado a implementar medidas para mejorar la seguridad vial, incluyendo controles más estrictos y campañas de concientización.

Etiquetas: ruta nacional 141 accidente de tránsito emergencias seguridad vial san juan lesiones
