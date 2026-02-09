Lunes, 9 de Febrero 2026
Accidente en Ruta 38: animales sueltos generan peligro para conductores en Chañar
Accidente en Ruta 38: animales sueltos generan peligro para conductores en Chañar

Un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, cerca de Chañar, involucró a un Fiat Uno que chocó contra seis cabras sueltas. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos. Este incidente resalta el peligro de los animales en las rutas y la necesidad de mayor vigilancia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
En la noche del domingo 8 de febrero, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, aproximadamente a 4 kilómetros al oeste de Chañar. Un automóvil Fiat Uno, conducido por Cristian Alejandro Valle, impactó contra seis animales caprinos que estaban sueltos en la calzada, causando daños materiales al vehículo, que quedó detenido en la banquina derecha.

Los ocupantes del automóvil, Cristian de 50 años y Pablo Hernesto Valle de 52, ambos de Córdoba, llevaban puesto el cinturón de seguridad y resultaron ilesos. Personal de la Comisaría de Chañar y de emergencias médicas, incluyendo una ambulancia del Hospital Zonal del Distrito Chañar, acudieron al lugar, confirmando que no fue necesaria atención médica.

Este incidente resalta el riesgo que representan los animales sueltos en las rutas, especialmente durante la noche. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de que los dueños de los animales asuman la responsabilidad de evitar situaciones que comprometan la seguridad vial.



Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

