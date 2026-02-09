Accidente en Ruta 38: animales sueltos generan peligro para conductores en Chañar

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la noche del domingo 8 de febrero, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, aproximadamente a 4 kilómetros al oeste de Chañar. Un automóvil Fiat Uno, conducido por Cristian Alejandro Valle, impactó contra seis animales caprinos que estaban sueltos en la calzada, causando daños materiales al vehículo, que quedó detenido en la banquina derecha.

Los ocupantes del automóvil, Cristian de 50 años y Pablo Hernesto Valle de 52, ambos de Córdoba, llevaban puesto el cinturón de seguridad y resultaron ilesos. Personal de la Comisaría de Chañar y de emergencias médicas, incluyendo una ambulancia del Hospital Zonal del Distrito Chañar, acudieron al lugar, confirmando que no fue necesaria atención médica.

Este incidente resalta el riesgo que representan los animales sueltos en las rutas, especialmente durante la noche. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de que los dueños de los animales asuman la responsabilidad de evitar situaciones que comprometan la seguridad vial.