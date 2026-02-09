Lunes, 9 de Febrero 2026
Tragedia en Ruta 5: un joven motociclista pierde la vida tras un accidente fatal
Policiales

Un motociclista de 24 años, Matías David Sachett, falleció tras un accidente en la Ruta Provincial N°5 al impactar contra un árbol. La situación de seguridad vial en la región es alarmante y requiere acciones urgentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 36 min 1 min de lectura
Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar en la colectora de la Ruta Provincial N°5, cerca de la Fábrica Antex, donde un motociclista perdió el control de su vehículo y colisionó contra un árbol. La víctima, identificada como Matías David Sachett, de 24 años, falleció en el lugar, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Este lamentable suceso resalta la problemática de la seguridad vial en la región, donde los accidentes son una preocupación constante. Las autoridades han comenzado a investigar las condiciones de la ruta y la señalización en el área donde ocurrió el siniestro. Se están considerando medidas para aumentar la presencia de agentes de tránsito y controles de velocidad.

La familia de Sachett ha expresado su dolor y ha solicitado acciones para prevenir futuros accidentes. Este incidente no solo afecta a los involucrados, sino que también genera un ambiente de inseguridad en la comunidad. Las autoridades enfrentan el reto de implementar medidas efectivas que mejoren la seguridad en las carreteras de La Rioja.

la rioja ruta provincial n°5 accidente de tránsito seguridad vial matías david sachett infraestructura vial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1561 articles →

