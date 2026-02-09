Tragedia en Ruta 38: un motociclista pierde la vida tras colisión con colectivo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un trágico accidente ocurrido este domingo en la Ruta 38 resultó en la muerte de un motociclista, identificado como Luciano Arias Paredes. El siniestro se produjo cerca de la rotonda de Av. Juan Manuel de Rosas y, tras el choque, el joven fue trasladado al hospital Vera Barros, donde se constató su estado crítico y falleció horas después.

El director del hospital, Dr. Gabriel Goitea, confirmó el deceso alrededor de las 15:30. La comunidad se encuentra conmovida por la pérdida de una vida joven y llena de potencial, lo que ha generado un debate sobre la seguridad vial en la región. El impacto fue tan fuerte que la motocicleta quedó prácticamente debajo del colectivo, que también sufrió daños visibles.

Equipos del Departamento de Emergencias Médicas (DEM) y la policía provincial trabajaron en el lugar, iniciando una investigación sobre las causas del accidente. A medida que avanza la indagación, los vecinos expresan su necesidad de respuestas y piden medidas que mejoren la seguridad en las rutas. La tragedia ha dejado una profunda huella en el entorno de Luciano, reflejando la fragilidad de la vida.