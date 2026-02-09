Tragedia en San Blas de los Sauces: ciclista pierde la vida tras ser atropellado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente trágico ha conmocionado a San Blas de los Sauces tras la muerte de Rodolfo Edgardo Juárez, un ciclista de 85 años, quien fue atropellado el domingo en la Ruta Nacional 40, cerca de Schaqui. Tras el impacto, Juárez fue trasladado de emergencia al hospital de Aimogasta, donde se confirmó su fallecimiento.

El conductor del vehículo, un Peugeot 307, se dio a la fuga, pero fue detenido posteriormente por la policía. Al momento de la detención, se constató que tenía 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre. La situación legal del automovilista se ha complicado tras el desenlace fatal del accidente.

La Justicia ya se encuentra investigando las circunstancias del siniestro y las responsabilidades penales involucradas. Diferentes sectores de la comunidad han expresado sus condolencias a la familia de la víctima, resaltando nuevamente la necesidad de mejorar la seguridad vial en las rutas de la provincia.