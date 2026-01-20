Martes, 20 de Enero 2026
Accidente en Ruta 38 deja a joven de 26 años con heridas graves
Accidente en Ruta 38 deja a joven de 26 años con heridas graves

Una mujer de 26 años sufrió un accidente en la Ruta 38, resultando con un traumatismo de miembro inferior. Su traslado al Hospital Vera Barros destaca la urgencia de mejorar la seguridad vial en la región.

Una mujer de 26 años, identificada como Toledo, resultó herida tras caer de su motocicleta en la Ruta 38. La conductora sufrió un traumatismo en un miembro inferior y fue atendida inicialmente por los Bomberos Voluntarios "Ciudad de La Rioja", quienes la asistieron en el lugar del accidente.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Vera Barros por el servicio de Emergencias DEM 107. En la escena también participaron efectivos de la Policía de la Provincia para brindar seguridad y asistencia.

Este evento subraya la necesidad de una mayor concientización sobre la seguridad vial en las rutas, especialmente en áreas con alta circulación. Las autoridades locales han expresado su preocupación por la creciente cantidad de accidentes y han instado a los conductores a ser más precavidos. La comunidad también ha solicitado mejoras en la señalización y el estado de las carreteras para prevenir futuros incidentes.

En un entorno donde el turismo y el comercio son vitales para la economía, asegurar rutas en buenas condiciones es fundamental para el desarrollo regional y la seguridad de todos los usuarios.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito seguridad vial bomberos voluntarios policía provincial
