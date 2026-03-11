Miércoles, 11 de Marzo 2026
Accidente en Ruta 40: dos heridos graves de Guandacol luchan por su vida en terapia intensiva
Policiales

Accidente en Ruta 40: dos heridos graves de Guandacol luchan por su vida en terapia intensiva

Dos hombres de Guandacol están en terapia intensiva tras un accidente en la Ruta Nacional 40, donde una falla en el neumático de su motocicleta provocó la caída. La situación ha generado preocupación entre los vecinos sobre la seguridad vial en la región.

Dos hombres se encuentran en terapia intensiva tras un grave accidente en la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje La Chilca. Los afectados, Miguel Manrique (53) y Vicente Manrique (72), sufrieron heridas severas cuando la motocicleta Honda Wave que conducía Miguel experimentó un fallo técnico, provocando que perdiera el control del vehículo.

El accidente, que ocurrió durante la tarde del martes, no involucra a otros vehículos, según las pericias iniciales. Se determinó que un reventón del neumático trasero fue la causa principal, lo que llevó a que ambos ocupantes fueran despedidos de la moto al salirse de la ruta.

Los heridos fueron atendidos inicialmente por el Servicio de Emergencias 107 y trasladados al hospital de Villa Unión. Debido a la gravedad de sus lesiones, fueron derivados al Hospital Eleazar Herrera Motta. Vicente presenta un estado delicado con múltiples fracturas y requiere monitoreo constante, mientras que Miguel también sufrió traumatismos serios.

Este incidente ha suscitado preocupación en la comunidad de Guandacol, resaltando la necesidad de mejorar la seguridad vial y la importancia del mantenimiento adecuado de los vehículos en las rutas frecuentadas por motociclistas.

TL;DR

