Miércoles, 11 de Marzo 2026
La licenciada Gómez sostiene su inocencia en el juicio por la muerte de Simón
Policiales

La Justicia de La Rioja inicia indagatorias en el caso de la muerte de Simón, con la licenciada Vanina Gómez absteniéndose de declarar. Su defensa cuestiona irregularidades en el proceso y asegura que la acusación es incompleta. ¿Cómo impactará esto en el desarrollo del caso?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
La Justicia riojana ha iniciado las rondas de declaraciones indagatorias relacionadas con la muerte del pequeño Simón. En esta jornada, la licenciada Vanina Gómez se presentó ante la jueza de instrucción, pero optó por no declarar a consejo de su abogado, Gabriel Pavón, hasta que pueda acceder completamente al expediente. Pavón expresó su malestar por las irregularidades en la notificación, señalando que los medios estaban informados antes que su defendida.

El abogado cuestionó la imputación por homicidio culposo, afirmando que el relato de la acusación no establece la responsabilidad de Gómez. Según él, la acusación es «incompleta», lo que dificulta una defensa adecuada. Por esta razón, la licenciada decidió permanecer en silencio durante la audiencia y espera recibir las copias del expediente para poder considerar su declaración.

Pavón también aclaró que su defendida no participó en el parto y que su estrategia se basará en presentar pruebas que la desvinculen de la denuncia realizada por los progenitores de Simón. Afirmó que la carga de la prueba recae sobre quienes acusan y defendió la inocencia de su clienta.

Etiquetas: la rioja justicia simón homicidio culposo defensa técnica derechos de los acusados
