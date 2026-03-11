Miércoles, 11 de Marzo 2026
Menores rescatadas en Chepes: preocupación por la seguridad en el barrio INTA
Menores rescatadas en Chepes: preocupación por la seguridad en el barrio INTA

Una situación de abandono de menores en Chepes alertó a la policía, que encontró a dos niñas solas en su hogar. La madre fue localizada y se le dio intervención al Área de Niñez.

Un operativo de emergencia se activó en la ciudad de Chepes tras el aviso sobre dos menores que se encontraban solas en una vivienda del barrio INTA. Los efectivos de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia respondieron a la situación alrededor de las 22.00 horas del lunes, bajo la dirección del Comisario Martín Sánchez.

Al llegar al lugar, encontraron a una vecina de 26 años que se había hecho cargo de las niñas, de 8 y 10 años, quienes habían estado solas desde las 18.00 horas, cuando su madre, de apellido Robledo y de 37 años, se había ausentado. Ante la preocupación por el bienestar de las menores, la policía inició una búsqueda para localizar a la madre, quien fue encontrada en la intersección de Alberdi y Mariano Moreno.

Una vez informada de la situación, la madre fue llevada de regreso a su hogar para atender a sus hijas. Las autoridades han involucrado al área de Sumario Judicial y al Área de Niñez y Adolescencia para seguir adelante con la investigación y evitar que ocurran incidentes similares en el futuro, resaltando la importancia de la protección de los menores.

