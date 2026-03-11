Menores rescatadas en Chepes: preocupación por la seguridad en el barrio INTA

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo de emergencia se activó en la ciudad de Chepes tras el aviso sobre dos menores que se encontraban solas en una vivienda del barrio INTA. Los efectivos de la Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia respondieron a la situación alrededor de las 22.00 horas del lunes, bajo la dirección del Comisario Martín Sánchez.

Al llegar al lugar, encontraron a una vecina de 26 años que se había hecho cargo de las niñas, de 8 y 10 años, quienes habían estado solas desde las 18.00 horas, cuando su madre, de apellido Robledo y de 37 años, se había ausentado. Ante la preocupación por el bienestar de las menores, la policía inició una búsqueda para localizar a la madre, quien fue encontrada en la intersección de Alberdi y Mariano Moreno.

Una vez informada de la situación, la madre fue llevada de regreso a su hogar para atender a sus hijas. Las autoridades han involucrado al área de Sumario Judicial y al Área de Niñez y Adolescencia para seguir adelante con la investigación y evitar que ocurran incidentes similares en el futuro, resaltando la importancia de la protección de los menores.