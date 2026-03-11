Intensa búsqueda de Walter Benjamin Vanetta en La Rioja tras su desaparición desde marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Policía de la Provincia ha activado protocolos de búsqueda para Walter Benjamin Vanetta, un joven de 28 años oriundo de San Pedro, Jujuy, quien no ha sido visto desde el sábado 7 de marzo. La Dirección General de Investigaciones emitió una solicitud de paradero y solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que ayude a encontrarlo.

Walter es descrito como de contextura delgada, con una altura aproximada de 1,76 metros, tez morocha, cabello negro medianamente corto y ojos marrón claros. Tiene barba y una cicatriz en la mano derecha, aunque no se conoce su vestimenta al momento de su desaparición. Se destaca que lleva una mochila de color rosada, un elemento clave para su identificación.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse al 911 o al 3804710248. La desaparición ha conmocionado a su localidad natal, y tanto familiares como amigos están movilizados en la búsqueda. Este caso resalta la importancia de la participación ciudadana en la localización de personas desaparecidas y la cooperación con las fuerzas de seguridad.