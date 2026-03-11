Miércoles, 11 de Marzo 2026
Feminicidio en La Rioja: Yoly Reinoso exige mejoras en la protección de mujeres
Feminicidio en La Rioja: Yoly Reinoso exige mejoras en la protección de mujeres

La conmoción en La Rioja es palpable tras el femicidio de Jesica, quien había denunciado amenazas de muerte. La falta de respuestas institucionales y el acceso del agresor a su hogar evidencian fallas en el sistema de justicia. La situación de vulnerabilidad de Jesica se agravó con la inacción judicial, dejando a sus hijos en un entorno devastador.

La conmoción en la comunidad de La Rioja es profunda tras el femicidio de Jesica, una joven madre que había denunciado en múltiples ocasiones a su ex pareja por violencia y amenazas de muerte. Su hermana, Yoly Reinoso, criticó duramente la falta de respuesta de las autoridades, afirmando que la justicia no actuó a tiempo y que el agresor burlaba las medidas de seguridad impuestas.

Familiares relataron que el agresor manipulaba el régimen de visitas con sus hijos para continuar acosando a Jesica, quien había estado separada durante dos años. A pesar de que había ratificado amenazas en la fiscalía días antes del crimen, las medidas no fueron efectivas. "La policía y la justicia sabían que esto iba a pasar", lamentó Yoly, quien también reveló que el femicida tenía acceso a la vivienda de Jesica, pues había robado las llaves.

El ataque ocurrió frente a los hijos de la pareja, y fue el hijo mayor quien, tras intentar socorrer a su madre, alertó a los vecinos. La situación de Jesica se complicaba aún más debido a una disputa legal por la cuota alimentaria que nunca llegó. Tras el femicidio, el agresor se quitó la vida, dejando a los niños sin su madre, lo que ha llevado a la familia a centrarse en el bienestar de los menores.

