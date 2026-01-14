Miércoles, 14 de Enero 2026
Accidente en Ruta 40: mujer de 44 años con lesiones leves en Famatina
Accidente en Ruta 40: mujer de 44 años con lesiones leves en Famatina

Un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 40 dejó daños materiales y lesiones leves a una mujer de Famatina. Las autoridades sugieren precaución al circular por rutas con banquina suelta.

Un accidente de tránsito ocurrió el martes por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 40, dejando como resultado daños materiales y lesiones leves. La conductora, una mujer de 44 años apellidada Molina, quien viajaba en un Peugeot 206, fue impactada por una piedra que salió despedida desde la banquina, lanzada por las ruedas de un camión que la precedía.

El camión, un Mercedes Benz 1634, era conducido por un joven de 29 años apellidado Nuñez, oriundo de San Juan, que circulaba en dirección sur-norte. Afortunadamente, el personal del Hospital local atendió a la conductora en el lugar y determinó que no era necesario su traslado debido a la levedad de las lesiones.

Las autoridades instaron a los conductores a tener precaución al transitar por rutas con banquina suelta, subrayando la importancia de la seguridad vial. Aunque las consecuencias en este incidente fueron leves, se destacó la necesidad de mantener las rutas en buen estado y seguir las normas de tránsito para evitar futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 40 accidente de tránsito seguridad vial famatina daños materiales
