Demora de mujer con hipoacusia genera preocupación en la comunidad de La Rioja
Demora de mujer con hipoacusia genera preocupación en la comunidad de La Rioja

Una mujer con hipoacusia fue detenida en el centro de la ciudad mientras intentaba ingresar a una propiedad con un cuchillo. Afortunadamente, no hubo heridos y se iniciaron las actuaciones judiciales.

Momentos de tensión se vivieron recientemente en la zona céntrica de la ciudad, específicamente en la intersección de calles 8 de Diciembre y Jaramillo. Efectivos policiales intervinieron de manera urgente tras el intento de una mujer de ingresar por la fuerza a una propiedad privada.

Las autoridades informaron que la mujer, que presenta hipoacusia, estaba armada con un cuchillo al momento del incidente. Gracias a la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, se logró controlar la situación sin que se registraran heridos entre los presentes o el personal policial.

Después de la detención, se notificó de inmediato a las autoridades judiciales y sanitarias para que iniciaran las actuaciones correspondientes. Se espera que en poco tiempo se realicen las pericias necesarias para evaluar el estado de la mujer y esclarecer los motivos detrás de su comportamiento.

