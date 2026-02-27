Viernes, 27 de Febrero 2026
Operativos del Escuadrón 24 en Chilecito desatan temor entre los vecinos
Policiales

Operativos del Escuadrón 24 en Chilecito desatan temor entre los vecinos

Desde las 06:00 de este viernes, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional realiza allanamientos en barrios de Chilecito, generando sorpresa y expectativa entre los vecinos. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre los resultados ni posibles detenciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Desde las primeras horas de este viernes, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional lleva a cabo numerosos procedimientos en Chilecito, sorprendiendo a los vecinos de la localidad. A partir de las 06:00 horas, se han realizado allanamientos simultáneos en puntos clave como el Barrio Las Torres y el Barrio El Nevado, así como en la intersección de 25 de Mayo y Arturo Illia.

La magnitud del operativo ha generado una notable presencia de uniformados, lo que ha llamado la atención de los testigos en las áreas afectadas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las razones detrás de las órdenes judiciales ni sobre los resultados de los allanamientos, incluyendo posibles detenciones.

Se anticipa que durante el día, el Escuadrón 24 o el Juzgado correspondiente emitirán un comunicado respecto a los resultados de estos operativos. Por ahora, la actividad del tránsito en las zonas mencionadas se encuentra parcialmente afectada, creando un clima de expectativa entre los habitantes.

Etiquetas: chilecito gendarmería nacional allanamientos barrio las torres barrio el nevado tránsito
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

Artículos relacionados

Intensa búsqueda de Victoria Rocío Rafaul, desaparecida en La Rioja desde febrero

Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años

La hija de Eladi se defiende: afirma que actuó de forma voluntaria y sin engaños
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar