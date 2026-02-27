Operativos del Escuadrón 24 en Chilecito desatan temor entre los vecinos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde las primeras horas de este viernes, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional lleva a cabo numerosos procedimientos en Chilecito, sorprendiendo a los vecinos de la localidad. A partir de las 06:00 horas, se han realizado allanamientos simultáneos en puntos clave como el Barrio Las Torres y el Barrio El Nevado, así como en la intersección de 25 de Mayo y Arturo Illia.

La magnitud del operativo ha generado una notable presencia de uniformados, lo que ha llamado la atención de los testigos en las áreas afectadas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las razones detrás de las órdenes judiciales ni sobre los resultados de los allanamientos, incluyendo posibles detenciones.

Se anticipa que durante el día, el Escuadrón 24 o el Juzgado correspondiente emitirán un comunicado respecto a los resultados de estos operativos. Por ahora, la actividad del tránsito en las zonas mencionadas se encuentra parcialmente afectada, creando un clima de expectativa entre los habitantes.